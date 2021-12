Auszeichnung : Karlspreis 2022 für oppositionelle Aktivistinnen aus Belarus

Bislang ging der Karlspreis oft an Politiker in Amt in Würden. 2022 werden drei oppositionelle Aktivistinnen aus Belarus ausgezeichnet.

Aachen | Der Karlspreis 2022 geht an die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja und zwei ihrer Mitstreiterinnen. Damit würden Tichanowskaja sowie Maria Kolesnikowa und Veronika Zepkalo für ihren mutigen und ermutigenden Einsatz auch für Freiheit, Demokratie und für die Aufrechterhaltung der Menschenrechte ausgezeichnet, teilte das Direktor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.