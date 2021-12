„Meedia“-TV-Auswertung : Karl Lauterbach ist wieder Talkshow-König bei ARD und ZDF

"Lanz", "Anne Will", "Maischberger" und Co. – Karl Lauterbach ist nicht nur gefühlt Dauergast in den Talkshows von ARD und ZDF. Das zeigt eine Auswertung des Branchendienstes "Meedia" zum TV-Jahr 2021.

Berlin | Der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist auch 2021 der häufigste Talkshow-Gast bei ARD und ZDF gewesen. Das geht aus der alljährlichen Gästelisten-Auswertung der Talkshows im Ersten und Zweiten durch den Branchendienst "Meedia" hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. In den vier wöchentlichen Shows von ARD und ZDF – also "Anne Will", "...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.