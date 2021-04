Kommentar : Wirecard-Skandal: Kratzer für Merkel, Schramme für Scholz

Der Wirecard-Skandal kostet Vertrauen in staatliche Kontrollmechanismen. Auch im Kanzleramt wurde nicht genau genug hingesehen.

Berlin | Prominente Zeugen im Untersuchungsausschuss im Wirecard-Bilanzskandal: Am Donnerstag musste sich Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz der unangenehmen Frage stellen, ob er als Dienstherr der zuständigen Finanzaufsicht eben nicht so penibel genau hingesehen hat, wie er es ansonsten für sich in Anspruch nimmt. Am Freitag dann wird Bu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.