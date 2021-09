Schleppende Impfkampagne : Kanzlerin Merkel appelliert: „Lassen Sie sich impfen. Jetzt.“

Angesichts des schleppenden Fortgangs der Impfkampagne in Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eindringlich für Corona-Impfungen geworben.

Berlin | Vor dem Start einer bundesweiten Impfaktionswoche hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut an die Menschen appelliert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Nur eineinhalb Jahre nach dem ersten Auftauchen des Virus in Deutschland sei heute ausreichend zuverlässiger und wirksamer Impfstoff vorhanden, sagte Merkel am Sonntag in ihrem wöchen...

