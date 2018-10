Kandidatur für CDU-Vorsitz : Merz zu Merkels Rückzug: "Entscheidung war richtig"

Sollte Friedrich Merz mit seiner Kandidatur für den CSU-Vorsitz scheitern, könnte er auch seinen Blackrock-Job los sein.

von Maximilian Matthies

31. Oktober 2018, 14:53 Uhr

Berlin | Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz will in die Fußstapfen von Angela Merkel als künftiger CDU-Vorsitzender treten. Bei einer Pressekonferenz in Berlin am Mittwoch macht er deutlich, warum er sich für eine Kandidatur für den CDU-Vorsitz entschieden hat.

"Die CDU braucht jetzt Aufbruch und Erneuerung", sagte Merz in Berlin. "Die CDU muss sich auf meiner Sicht Klarheit verschaffen über ihren Markenkern". Merkels Entscheidung nicht noch einmal als CDU-Vorsitzende zu kandidieren, bezeichnete Merz als "richtig".

Laut einem Bericht von "Spiegel Online" hat Merz` aktueller Arbeitgeber, der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock, keinen Schimmer von der Kandidatur. Am Mittwoch widersprach Merz dieser Darstellung. Er habe "mit dem Vorstandsvorsitzenden von Blackrock gesprochen".

Merz leitet seit 2016 den Aufsichtsrat der deutschen Blackrock-Tochter. Sollte Merz mit seiner Bewerbung für den CSU-Vorsitz scheitern, wäre er seinen Job beim Vermögensverwalter wohl los. "Spiegel Online" zitierte einen Blackrock-Insider, der sagte: "Klar ist aber auch: Einen Weg zurück zu Blackrock gibt es nicht, wenn seine Kandidatur scheitert."

Merz gilt als Gegner der CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel, seit sie ihn 2002 von der Spitze der Unionsfraktion verdrängt hatte. Merkel hatte am Montag angekündigt, im Dezember nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren.



Mehrheit für Merz als CDU-Vorsitzender

Der 62-Jährige hatte Bewerbung am Mittwoch bereits schriftlich bestätigt. Damit tritt er auf dem CDU-Parteitag am 7. Dezember in Hamburg gegen CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und drei weitgehend unbekannte weitere Bewerber an. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Landeschef Armin Laschet hält sich einen solchen Schritt noch offen.

In zwei Befragungen vom Dienstag liegt Merz in der Gesamtbevölkerung deutlich vor Annegret Kramp-Karrenbauer. In einer weiteren Umfrage liegen sie etwa gleichauf. Unter den CDU-Anhängern erhält die Generalsekretärin in einer Forsa-Blitzumfrage für das RTL/n-tv-Trendbarometer mehr Zuspruch als Merz. Hier erreicht die Saarländerin, die als Favoritin der Kanzlerin gilt, 62 Prozent Zustimmung, Merz 54 Prozent. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der sich eine Kandidatur noch offen hält, liegt bei 36 Prozent, Spahn bei 29.



Mit Material von dpa