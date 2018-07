Video zur Aktion auf Facebook : Kampf gegen Mafia – Italiens Innenminister Salvini in Badehose

Der Chef der rechtspopulistischen Lega ist Baden gegangen: Sein Sprung ins kühle Nass hat aber einen politischen Grund.

von dpa

03. Juli 2018, 17:46 Uhr

Rom | Italiens Innenminister Matteo Salvini hat sich für den Kampf gegen die Mafia eine Badehose angezogen. Mit dem Sprung in einen Pool wollte der Chef der rechtspopulistischen Lega sein hartes Vorgehen auch gegen mafiöse Strukturen untermauern.

Der Pool gehört zu einem Haus bei Siena, das der Staat von der Mafia beschlagnahmt hat. "Ich bin nicht im Urlaub, ich bin hier, um zu zeigen, dass der Staat besser als die Mafia ist", sagte Salvini in einem Facebook-Video am Dienstag. Der Minister ist bisher bekannt für seine Abschreckungspolitik in Sachen Migration.