Taliban-Machtübernahme : Schüsse, Chaos, Tote: Ein Afghanistan-Heimkehrer berichtet aus Kabul

"Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Nur Chaos" – mit diesen Worten beschreibt einer der Heimgekehrten aus Kabul die Lage in Afghanistan. Szenen vom Frankfurter Flughafen heute Morgen.

Frankfurt | In Frankfurt sind am frühen Donnerstagmorgen weitere Maschinen mit Hunderten Menschen an Bord gelandet, die zuvor aus Afghanistan in Sicherheit gebracht worden waren. Nach ihrer Landung berichteten die Passagiere von schlimmen Erlebnissen und chaotischen Verhältnissen am Flughafen in Kabul. Er habe Tote gesehen und Schüsse gehört. "Es ist schrecklich"...

