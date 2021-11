Geschichte : KZ-Prozess: Richter fordert Angeklagten zur Aussage auf

Als SS-Wachmann soll der Angeklagte Beihilfe zum Mord an Tausenden KZ-Häftlingen geleistet haben. Nun steht der inzwischen 100-Jährige in Brandenburg vor Gericht.

Brandenburg an der Havel | Im Prozess um die Massentötungen von Häftlingen im Konzentrationslager Sachsenhausen hat der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann den Angeklagten eindringlich aufgefordert, über seine Tätigkeit während des Zweiten Weltkriegs auszusagen. Der Angeklagte habe schon zwei Mal erklärt, dass er nicht in Sachsenhausen, sondern in der litauischen Armee gewes...

