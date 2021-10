Prozess : Junge in Tram in Erfurt attackiert - Mehrjährige Haftstrafe

Die Aufnahmen von der Tat sorgten deutschlandweit für Entsetzen. Ein Mann beleidigt einen Jugendlichen in einer Straßenbahn rassistisch, schlägt und tritt ihn mehrfach. Heute ist das Urteil gefallen.

Erfurt | Im Prozess um einen rassistischen Angriff in einer Erfurter Straßenbahn ist der Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung zu vier Jahren und neun Monaten Haftstrafe verurteilt worden. „Es ist unbeschreiblich, was da eigentlich passiert ist“, sagte der Richter am Dienstag. Die Tat des 41-jährigen Deutschen sei ein...

