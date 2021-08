Machtübernahme der Taliban : Johnson: Afghanistan darf nicht zur Terror-Brutstätte werden

Von afghanischem Boden aus wurde die verheerenden Anschläge vom 11. September 2001 geplant. Nun macht der britische Premier klar: Afghanistan dürfe nie wieder zur Brutstätte des Terrors werden.

London | Der britische Premierminister Boris Johnson hat westliche Staaten davor gewarnt, die Taliban ohne vorherige Absprache als neue Regierung Afghanistans anzuerkennen. Es sei klar, dass es demnächst eine neue Regierung in Kabul geben werde, sagte Johnson nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitskabinetts am Sonntag in London. Es sei aber „sehr wich...

