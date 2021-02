Lockdown-Beschlüsse : Jetzt im Livestream: Die Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel

Kanzlerin Merkel informiert über die Lockdown-Beschlüsse nach dem Corona-Gipfel. Die Pressekonferenz im Livestream.

Berlin | Der Lockdown in Deutschland zur Corona-Bekämpfung wird voraussichtlich noch bis in den März hinein andauern. Das zeichnete sich am Mittwoch bei den Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Pandemie ab. Jetzt informiert Bundeskanz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.