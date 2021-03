Im Jemen : Feuer-Katastrophe in Migrantenlager – mehr als 80 Tote

Mehr als 80 Menschen sind einem Brand in einem Migrantenlager in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa zum Opfer gefallen.

Sanaa | Die meisten der weiteren 150 Verletzten schwebten in Lebensgefahr, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch. Mehr in Kürze. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.