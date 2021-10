Nach Rettung in Sachsen : Italienischer Corona-Patient bedankt sich bei Kretschmer

76 Tage lang lag Felice Perani auf einer Intensivstation in Leipzig. Sachsen hatte ihn 2020 als ersten Corona-Patienten aus Bergamo einfliegen lassen. Nun traf der Italiener auf Michael Kretschmer.

Roma | Eineinhalb Jahre nach seiner Behandlung in Leipzig hat sich der Corona-Intensivpatient Felice Perani bei einem emotionalen Treffen mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer für die Hilfe in Deutschland bedankt. „Sie haben mir das Leben gerettet“, sagte er bei einem Empfang der deutschen Botschaft am Montagabend in Rom mit Tränen in den Auge...

