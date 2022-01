Private Altersvorsorge : Ist die Riester-Rente noch zu retten? DGB fordert Kehrtwende

Was wird aus der Riester-Rente? Die Ampel-Koalition hat Reformen angekündigt, ohne allerdings Details zu nennen. Die Rentenversicherung drängt auf Klarheit - andere plädieren für einen neuen Weg zur Privatvorsorge.

Schwerin | Hohe Vertriebskosten, hohe Abschlusskosten, hohe Verwaltungskosten und nicht zuletzt geringe Renditen haben die Riester-Rente in Verruf gebracht. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert die neue Ampel-Koalition deshalb zu einer Kehrtwende auf. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel sagte unserer Redaktion: „Statt weiter erfolglos an Riester herumzudoktern, so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.