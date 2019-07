Wiener Atomabkommen : Iran: Halten uns nicht mehr an Limit zur Urananreicherung

Die Eskalation um das Atomabkommen geht weiter. Der Iran teilte mit wieder Uran anreichern zu wollen.

von dpa

07. Juli 2019, 09:30 Uhr

Teheran | Der Iran hat erklärt, dass er sich ab sofort nicht mehr an das im Wiener Atomabkommen erlaubte Limit zur Urananreicherung halten will. "Ab heute halten wir uns nicht mehr an die 3,67 Prozent und unsere Urananreicherung wird je nach Bedarf erhöht", sagte Regierungssprecher Ali Rabei am Sonntag.

Die Führung in Teheran hatte Anfang Mai angekündigt, vom 7. Juli an die vertraglich vereinbarte Höchstgrenze für die Anreicherung von Uran zu überschreiten, sollte bis dahin keine Einigung über die Abfederung der US-Sanktionen erzielt werden.



Mehr in Kürze