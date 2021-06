Ursache unklar : Iran: Großes Marine-Schiff nach Brand im Golf gesunken

Eines der größten Kriegsschiffe der iranischen Marine gerät im Persischen Golf in Brand. Alle Löschversuche schlagen fehl, das Schiff sinkt. Noch ist nicht klar wie es dazu kommen konnte.

Teheran | Ein Schiff der iranischen Marine ist nach einem Brand an Bord im Golf von Oman gesunken. Das Feuer sei am Dienstag in "einem der Systeme" des Schiffs "Charg" ausgebrochen, teilte das Militär am Mittwoch mit. Gesunken sei das Schiff schließlich in der Nähe des südiranischen Hafens Dschask. Die Besatzung sei in Sicherheit. Die Umstände des Vorfalls ware...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.