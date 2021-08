Kommentar : Inhalte im Wahlkampf? Die will doch keiner

Eine inhaltliche Auseinandersetzung fehle diesem Wahlkampf, wird allenthalben beklagt. Die Wahrheit ist eine andere. Die Leute mokieren sich viel lieber über echte und vermeintliche Fehltritte. Es nervt.

Osnabrück | Die Inhalte der Parteien stehen in den Programmen, man kann jeden Kandidaten und sein Team danach fragen; es wird auch andauernd darüber geredet. Aber die Wahrheit ist doch, dass es die Menschen weit mehr in Wallung bringt, wenn Annalena Baerbock (Grüne) mal wieder zu dick aufgetragen hat, Armin Laschet (CDU) an der falschen Stelle lacht oder schnauft...

