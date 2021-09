Nordrhein-Westfalen : In Hagen bestand Gefahr eines Anschlags auf Synagoge

Plante ein Jugendlicher eine Sprengstoffattacke auf eine Synagoge? Laut NRW-Innenminister Herbert Reul soll es eine ernste extremistische Bedrohung gegeben haben.

Hagen | Nach dem Polizeieinsatz an der Synagoge in Hagen hat die Polizei vier Verdächtige festgenommen, darunter einen 16-Jährigen in Hagen. Das teilte die Hagener Polizeimit. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte zunächst nur die Festnahme eines Jugendlichen bestätigt. Über mehrere Festnahmen hatte zuvor der WDR berichtet. Nach Worten von Reul hat...

