Kommentar : Impfpflicht: Was die Stellungnahme des Deutschen Ethikrats bedeutet

Der Ethikrat hat seine Empfehlung zur Impfpflicht veröffentlicht - und trifft auf erstaunlich geringe Resonanz. Dabei lässt sich an seinem Gutachten viel ablesen, denn: Wenn schon er gespalten ist, warum darf es die Gesellschaft nicht auch sein?

Schwerin | Zwischen der tosenden „Lockdown“-Sehnsucht in den sozialen Netzen und dem Gekabbel des neuen Bundesgesundheitsministers mit seinen Behörden ist die Empfehlung des Deutschen Ethikrats zur Impfpflicht in diesen Tagen merkwürdigerweise so gut wie untergegangen. Oder vielleicht ist es auch gar nicht merkwürdig, denn markige Sofortmaßnahmen und emotionale ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.