Migration : Illegale Einreise aus Polen: Seehofer will Vorschläge machen

Seit einigen Monaten steigt die Zahl der Migranten, die über Belarus und Polen nach Deutschland kommen. Nun wendet sich die Bundespolizeigewerkschaft an Seehofer.

Berlin | Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die gestiegene Zahl unerlaubter Einreisen über die polnisch-deutsche Grenze im Kabinett zur Sprache bringen. Der Minister wolle in der Sitzung am Mittwoch Maßnahmen vorschlagen, wie man mit der Situation umgehen sollte, sagte der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, am Montag auf Anfrage. Der Vorsitz...

