Bundespräsident : „Holocaust durch Kugeln“ - Steinmeier gedenkt in der Ukraine

Wenn vom Holocaust die Rede ist, denken viele an Vernichtungslager. Doch als Deutschland im Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion überfiel, geschahen noch andere Gräueltaten. Der Bundespräsident erinnert.

Korjukiwka | Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in der Ukraine an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erinnert und zu einem intensiveren Gedenken aufgerufen. „Die Orte nationalsozialistischer Verbrechen in der Ukraine sind auf der Landkarte unserer Erinnerungen kaum verzeichnet“, sagte Steinmeier am Mittwoch nach dem Besuch zweier Gedenkstätt...

