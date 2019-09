Rechtmäßiges Verfahren : Hessischer Ortsbeirat will NPD-Funktionär wieder abwählen

Nachdem in Hessen ein NPD-Funktionär zum Ortsvorsteher ernannt wurde, soll er nun wieder abgewählt werden.

von dpa und lod

09. September 2019, 16:14 Uhr

Wiesbaden | Mit einem gemeinsamen Antrag wollen CDU, SPD und FDP die Abwahl des NPD-Ortsvorstehers im hessischen Altenstadt-Waldsiedlung erreichen. Das sagte die Kreisvorsitzende der CDU Wetterau und hessische Europaministerin, Lucia Puttrich, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sieben von neun Ortsbeiratsmitgliedern hätten den Abwahlantrag unterschrieben,

Der Ortsbeirat von Altenstadt-Waldsiedlung in der Wetterau hatte in der vergangenen Woche den stellvertretenden Landesvorsitzenden der rechtsextremen NPD, Stefan Jagsch, einstimmig zum Ortsvorsteher gewählt. In dem Ortsbeirat sitzen neben dem NPD-Funktionär Vertreter von CDU, SPD und FDP. Die Entscheidung hatte im Bund und im Land Entsetzen ausgelöst. Es wurden Forderungen nach einer Neuwahl des Ortsvorstehers laut. Der Ortsbeirat hat neun Sitze, bei der Wahl von Jagsch waren sieben Vertreter anwesend.

Hessische Gemeindeordnung erlaubt Abwahl

Das Landesinnenministerium hatte am Montag unter Verweis auf die Hessische Gemeindeordnung mitgeteilt, dass eine Abwahl rechtlich möglich ist. Der Vorsitzende eines Ortsbeirats in Hessen kann nach offiziellen Angaben mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Gremiumsmitglieder abberufen werden. Der Ortsbeiratsvorsitzende ist demnach verpflichtet, die Abberufung auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen, wenn der entsprechende Antrag von einem Viertel der Ortsbeiratsmitglieder unterzeichnet wird.





Wann genau die Abwahl erfolgen soll, konnte Puttrich noch nicht sagen. Dabei müsse alles rechtssicher zugehen und geklärt werden, ob Fristen zu wahren sind. Mit den an Jagschs Wahl beteiligten CDU-Vertretern sei die Partei in intensiven Gesprächen. Ob Konsequenzen notwendig seien, werde sich noch herausstellen. Wer anstelle Jagschs nun das Amt des Ortsvorstehers übernehmen soll, darüber liefen ebenfalls Gespräche.