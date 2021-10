In Hessen und Niedersachsen : Wo 2G in Supermärkten erlaubt ist – und was die Händler nun planen

In Hessen und in in Niedersachsen können Supermärkte 2G einführen. Einkaufen könnten dann nur noch Genesene und Geimpfte. Aber wollen die Händler das?

Wiesbaden | Für Ungeimpfte könnte es schwierig werden, Lebensmittel einzukaufen – zumindest in Hessen und Niedersachsen. Dort können bald auch Einzelhändler selbst entscheiden, ob sie die 2G-Regel (genesen oder geimpft) oder die 3G-Regel (genesen, geimpft oder getestet) umsetzen. Eine Folge der Neuerung: Getestete müssen draußen bleiben. Dafür könnten geimpfte od...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.