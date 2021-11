2G, 3G und 2G plus : NRW-Ministerpräsident Wüst fordert „Kontrolldruck“ und „harte Strafen“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst plädiert für stärkere Kontrollen von 2G, 3G und 2G plus – etwa im ÖPNV und in der Gastronomie. Sonst würden die Maßnahmen nicht funktionieren.

Berlin | Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich für einen höheren Kontrolldruck zur Durchsetzung der verschärften Corona-Auflage ausgesprochen. "Wir brauchen deutlich regelmäßigere Stichpunktkontrollen – nicht nur im ÖPNV, auch in der Gastronomie und überall da, wo 2G und 3G oder 2G plus gilt", sagte der CDU-Politiker am Sonnt...

