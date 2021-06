Kanzleramtsminister : Keine Täuschungsabsicht: Helge Braun darf Doktortitel behalten

In der Dissertation von Kanzleramtschef Helge Braun ist laut Universität Gießen keine Täuschungsabsicht festgestellt worden. Doch es sind Korrekturen erforderlich.

Gießen | Die Gießener Justus-Liebig-Universität hat bei der Überprüfung der Doktorarbeit von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) keine Täuschungsabsicht festgestellt. Ein Entzug des Doktortitels komme nicht in Betracht, teilte die Hochschule am Mittwoch mit. Laut der Kommission gibt es jedoch an einigen Stellen formale Fehler. Diese seien zu korrigieren, hie...

