Altersvorsorge : Heil: Grundrente erkennt Lebensleistung an

Die ersten Bescheide an Neurentner sind per Post auf dem Weg. Mit der Grundrente soll die Lebensleistung vor allem von Geringverdienern anerkannt werden, sagt Arbeitsminister Heil.

Berlin | Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat das Verschicken der ersten Bescheide für die neue Grundrente als wichtigen Schritt zur Anerkennung von Lebensleistung bezeichnet. Von der Grundrente würden in Zukunft 1,3 Millionen Menschen in Deutschland profitieren, die einen Aufschlag auf ihre errechnete Rente erhalten, sagte Heil am Montag in Nürnbe...

