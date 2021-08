Restaurants, Clubs und Kultur : In Hamburg gilt ab Samstag eine 2G-Regelung

In Hamburg können Veranstalter in Zukunft entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen. In dem Fall wären sie weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit.

Hamburg | Gastronomie, Clubs, Kneipen und Kultureinrichtungen in Hamburg können ihre Kapazitäten von Samstag an nahezu wieder vollständig nutzen, sofern Ungeimpfte keinen Zutritt haben. Der rot-grüne Senat beschloss am Dienstag das sogenannte Zwei-G-Optionsmodell, wonach Veranstalter entscheiden können, ob sie künftig nur noch Geimpfte und Genesene einlassen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.