USA : Hängepartie im Ringen um Bidens Investitionspakete

In der vergangenen Woche sollte eigentlich der große Durchbruch für die gewaltigen Investitionspläne von US-Präsident Biden kommen. Doch das dauert nun länger - und löst Frust aus.

Washington | Im Ringen der US-Demokraten um die von Präsident Joe Biden geplanten großen Investitionspakete für das Land zeichnet sich eine längere Hängepartie ab. Die Beteiligten deuteten an, dass sich die Verhandlungen noch Wochen hinziehen könnten. Biden zeigte sich am Samstag frustriert über die Pattsituation zwischen verschiedenen Lagern in seiner Partei. ...

