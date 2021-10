Am Freitag im Bundesrat : Gutachten: Hartz-IV-Erhöhung um drei Euro ist verfassungswidrig

Eine vom Sozialverband in Auftrag gegebene Studie verweist auf die Inflation – und erklärt somit die vom Bundestag beschlossene Erhöhung des Arbeitslosengeldes als unzulässig.

Berlin | Nach einem vom Paritätischen Gesamtverband in Auftrag gegebenen Gutachten verstößt die geringe Anhebung der Hartz-IV-Sätze zum Jahreswechsel gegen das Grundgesetz. Die Verfassung verpflichte den Gesetzgeber, die absehbare Kaufkraftminderung für Grundsicherungsbeziehende abzuwenden, heißt es in der am Freitag von dem Verband publizierten Expertise. Der...

