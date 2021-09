Kommunalwahlen : Grüne verzeichnen klare Stimmzuwächse in Niedersachsen

Die Kommunalwahl in Niedersachsen ist ein Stimmungstest vor der Bundestagswahl. CDU und SPD liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Gewinner sind aber wohl die Grünen.

Hannover | Bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen zeichnen sich alleine für die Grünen klare Stimmzuwächse ab. Bei den Direktwahlen kamen am Sonntag in etlichen Kommunen grüne Kandidatinnen und Kandidaten in die Stichwahl. Außerdem verzeichnete eine Erhebung von Infratest dimap für den NDR ausschließlich bei den Grünen Stimmenzugewinne. CDU und SPD liefer...

