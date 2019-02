Um eine Woche : "Große Enttäuschung": Präsidentenwahl in Nigeria in letzter Minute verschoben

Die Opposition spricht von versuchter Wahlmanipulation, Staatschef Buhari von einer "großen Enttäuschung".

von dpa

16. Februar 2019, 10:42 Uhr

Abuja | Nur wenige Stunden vor Beginn der Abstimmung hat Nigerias Wahlkommission überraschend die Präsidentenwahl um eine Woche verschoben. Nach einer sorgfältigen Prüfung des Standes der Vorbereitungen sei im Sinne "freier, fairer und transparenter Wahlen" eine Verschiebung beschlossen worden, erklärte die Wahlkommission am Samstagmorgen. Bis zum kommenden Samstag sollten noch "eine Reihe von Herausforderungen" gestemmt werden, erklärte Wahlleiter Mahmood Yakubu. Diese "schwierige Entscheidung" sei für eine erfolgreiche Durchführung der Wahlen und die Stärkung der Demokratie notwendig gewesen, sagte Yakubu nach dem Beschluss vor Journalisten.





Beobachter zeigen sich überrascht

Die Ankündigung kam für die meisten Beobachter völlig überraschend. Die Begründung für die Verschiebung blieb vage. Im Vorfeld der Abstimmung waren einige Wahllokale angezündet worden und es hatte Berichte gegeben, wonach an mehreren Orten Wahlunterlagen fehlten. Auch die Wahlen 2011 und 2015 waren in Afrikas bevölkerungsreichstem Land verschoben worden, aber mit etwas größerem Vorlauf. Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in dem westafrikanischen Staat sollen nun am kommenden Samstag stattfinden, Abstimmungen zu Gouverneuren und Parlamenten der Bundesstaaten am 9. März.

Staatschef Muhammadu Buhari bewirbt sich bei der Präsidentenwahl um eine weitere Amtszeit. Beobachter erwarten ein Kopf-an-Kopf Rennen mit seinem Herausforderer Atiku Abubakar. Der konservative und asketisch wirkende Buhari (76) verspricht den Wählern eine bessere Infrastruktur sowie einen entschlossenen Kampf gegen Korruption und radikale Islamisten. Der liberale Unternehmer Abubakar (72) will die Wirtschaft liberalisieren und damit Millionen Arbeitsplätze schaffen.

Abubakar verurteilte die Verschiebung der Wahl als "verzweifelte" Finte, mit der eine Niederlage Buharis abgewendet werden solle. Er rief seine Anhänger aber auf, friedlich zu bleiben. Die Regierung versuche, "die nigerianischen Wähler zu vergrämen, damit es am neuen Datum nur eine geringe Wahlbeteiligung gibt", erklärte er. Die Wähler sollten nun in noch größerer Zahl an die Urnen kommen, forderte er. Buhari selbst äußerte sich zunächst nicht, seine Partei APC verurteilte die Verschiebung jedoch ebenfalls: "Diese Nachricht ist eine große Enttäuschung für uns und unsere glühenden Anhänger."

Knapper Wahlausgang erwartet

Beobachter rechnen mit einem sehr knappen Wahlausgang. Sollte Amtsinhaber Buhari verlieren und sich weigern, Abubakars Sieg anzuerkennen, könnte Gewalt drohen. Nach der umstrittenen Wahl 2011 waren rund 1000 Menschen bei Ausschreitungen ums Leben gekommen. 2015 hingegen war ein friedlicher Machtwechsel gelungen, nachdem Präsident Goodluck Jonathan seine Niederlage eingeräumt hatte.

Um das Amt des Staatschefs bewerben sich 72 Kandidaten, Chancen werden jedoch nur den beiden Favoriten eingeräumt. Wahlberechtigt sind 84 Millionen Nigerianer. Um die Wahl zu gewinnen, braucht ein Kandidat eine absolute Stimmenmehrheit und auch mindestens 25 Prozent der Stimmen in zwei Dritteln der 36 Bundesstaaten.

Eine der größten Herausforderungen für den neuen Präsidenten wird die Befriedung des Nordostens sein, wo islamistische Terrorgruppen wie Boko Haram ihr Unwesen treiben. Dort sind rund zwei Millionen Menschen auf der Flucht vor den Fundamentalisten.

In Nigeria, Afrikas größter Volkswirtschaft, leben fast 200 Millionen Menschen. Trotz Ölreichtums lebt die Mehrheit der Bevölkerung in extremer Armut. Rund 80 Millionen Menschen haben der Weltbank zufolge keinen regulären Zugang zu elektrischem Strom. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt nur 53 Jahre (Deutschland: 81).