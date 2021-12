Corona-Pandemie : Großbritannien: Über 100.000 Corona-Infektionen an einem Tag

Großbritanniens Premier hat schärfere Corona-Regeln für die kommenden Festtage ausgeschlossen. Zugleich nimmt die Zahl der Neuinfektionen dramatisch zu. Experten sehen die Entwicklung mit großer Sorge.

London | In Großbritannien sind erstmals mehr als 100.000 Infektionen mit dem Coronavirus an einem einzigen Tag verzeichnet worden. Das Land, das mit einer massiven Omikron-Welle konfrontiert ist, verzeichnete am Mittwoch laut Regierungswebseite 106.122 Neuinfektionen. Trotz der beunruhigenden Entwicklung hatte Premierminister Boris Johnson am Dienstag eine...

