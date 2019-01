Kommentar : Grenzwerte für Stickoxid und Feinstaub: Hört auf Knigge!

Immer mehr Lungenärzte widersprechen dem Sinn der Grenzwerte für Stickoxid und Feinstaub und damit dem Nutzen der grassierenden Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Mit Adolph Freiherr Knigge als zuständigem Beamten wäre das nicht passiert.

von Burkhard Ewert

23. Januar 2019, 15:22 Uhr

Osnabrück | Die Wahrheit liegt in der Mitte, sagte der hannoversche Aufklärer Knigge gerne und gab dem Volksmund damit eine bis heute gebräuchliche Wendung mit. Die Sentenz stimmt zwar auch nicht immer, wohl aber schien der Jurist schlauer zu sein als viele heutige Akteure. Allem Anschein nach trifft seine Wahrheit jedenfalls auch im Streit um die Grenzwerte für Stickoxid und Feinstaub und die fachlichen Aussagen dazu zu.

Selbstverständlich ungesund

Natürlich schaden beide Stoffe der Gesundheit. Selbstverständlich lohnt es, ihren Ausstoß zu senken. Das richtige Maß gilt aber nicht nur für die Stoffe, sondern auch für Verbote. Hier lässt sich kaum noch ernsthaft abstreiten, dass die Grenzwerte namentlich für Stickoxid in der EU weitgehend willkürlich festgelegt (und in Deutschland dann noch umso akribischer gemessen und geahndet) wurden.

Und bei Kerzenlicht?

Das lag schon lange für jene auf der Hand, die sich fragten, warum in den USA höhere Werte erlaubt sind oder in schmutzigen Metropolen keine Überschreitungen festgestellt werden, wohl aber im luftig-ländlichen Oldenburg. Oder die sich wunderten, wieso bei Kerzenlicht einer ungleich höheren Konzentration gegenüber keine Bedenken bestehen, wohl aber beim nur Minuten währenden Passieren eines neuralgischen Punkts an einer Kreuzung. Oder wieso Cannabisrauch legal, Autoabgase aber kriminell sein sollen.

Logisch war das alles nicht.

Nun gab es seit langem Lungenärzte, die der Hysterie widersprachen. Auch wir haben sie bereits breit zu Wort kommen lassen. Es folgte daraus zunächst aber nichts. Bisher schienen es zudem wenige zu sein. Jetzt zeigt sich, dass eine ganze Reihe Mediziner nicht nur Zweifel haben, sondern die Werte für dezidierten Unsinn halten.

Gruß von Knigge

Noch interessanter ist die Reaktion der Berufsverbände, die die Grenzwerte nicht länger uneingeschränkt verteidigen. Sie weisen lediglich auf die grundsätzliche Schädlichkeit der Stoffe und den Bedarf für eine weitere Forschung hin, was sich als Angebot zur Diskussion verstehen lässt.

Die fachliche Basis der Grenzwerte ist damit weitgehend entfallen – die Basis von Werten, wegen derer Fahrverbote erlassen, Hersteller, Händler, Städte, Gerichte und Privatleute aufs Äußerste belastet wurden.

Ein Irrsinn. Ein Wahnsinn.

Bleibt die Frage, ob der Warnruf der Ärzte zu spät kommt – oder vielmehr, warum er so spät Gehör findet.

Vielleicht erinnert man sich beim nächsten vergleichbaren Streit an einen alten Beamten namens Knigge.

