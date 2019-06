Die iranischen Revolutionsgarden haben am Donnerstag einem Bericht zufolge eine US-Drohne abgeschossen.

von dpa

20. Juni 2019, 06:02 Uhr

Teheran | Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna wurde die "Global Hawk"-Drohne über dem iranischen Luftraum in Kuh-Mobarak in der südiranischen Provinz Hormozgan abgeschossen.



Mehr in Kürze.