Gastro-Mitarbeiter unter Druck : Gewerkschaft NGG zu Hamburger Modell: 2G ist indirekte Impfpflicht

Ungeimpft in Hamburg feiern gehen? Das könnte ab Samstag zum Problem werden. Die Hansestadt führt eine sogenannte 2G-Option für die Gastronomie ein. Die Gewerkschaft NGG spricht von indirekter Impfpflicht für Gastro-Personal.

Schwerin | Hamburg geht ab Samstag in Sachen Corona-Regeln einen bundesweit beachteten Sonderweg: Wenn Gastronomen nur Geimpfte oder Genesene in ihr Lokal lassen, dann entfallen viele bisherige Corona-Einschränkungen. So wird beispielsweise die Kapazitätsbeschränkung oder die Sperrstunde aufgehoben. Für viele Unternehmen der Pandemie-geplagten Branche dürfte das...

