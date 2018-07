Einer der 69 nach Kabul Geflogenen : Gericht bestätigt: Afghane unrechtmäßig aus Neubrandenburg abgeschoben

Ein abgeschobener Asylbewerber aus Mecklenburg-Vorpommern hätte eigentlich noch einen Gerichtstermin gehabt.

von dpa

18. Juli 2018, 13:37 Uhr

Neubrandenburg | Ein Asylbewerber aus Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern soll rechtswidrig in seine Heimat Afghanistan abgeschoben worden sein. Das sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Greifswald am Mittwoch. Das Bundesinnenministerium, dem das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) untersteht, hatte im NDR am Vortag Fehler eingeräumt. Demnach ging das Bamf trotz eines richterlichen Hinweises davon aus, dass der Asylantrag des heute 20 Jahre alten Flüchtlings rechtskräftig abgelehnt worden sei.

Der Mann hatte seiner Anwältin zufolge aber schon im vergangenen Jahr gegen die Ablehnung geklagt. Dies bestätigte auch das zuständige Verwaltungsgericht in Greifswald. Zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens hätte der Mann nicht abgeschoben werden dürfen, hatte ein Gerichtssprecher im NDR gesagt. In der Woche nach der Abschiebung hätte der Flüchtling vor Gericht angehört werden sollen. Nach Recherchen des Senders handelt es sich bei dem 20-Jährigen um einen jener 69 Menschen, die am 3. Juli nach Kabul geflogen worden waren.