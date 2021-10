Landgericht Osnabrück : Urteil: Vorlage von gefälschtem Impfpass in Apotheke ist straffrei

Wer sich mit einem gefälschten Impfpass in einer Apotheke ein Covid-Zertifikat erschwindeln will und erwischt wird, muss nicht mit Strafen rechnen, erklärt ein Gericht.

Osnabrück | Wer in einer Apotheke einen gefälschten Corona-Impfausweis vorzeigt, um unberechtigterweise ein digitales Impfzertifikat zu bekommen, macht sich einer Entscheidung des Landgerichts Osnabrück zufolge nicht strafbar. Es bestehe laut geltender Rechtslage für diesen Fall eine "Strafbarkeitslücke", erklärte das Gericht am Donnerstag in einer Mitteilung. De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.