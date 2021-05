Verbot für Amtssprache : „Nervt viele Leute“: Gender-Streit bei der CDU spitzt sich zu

Der Hamburger CDU-Vorsitzende Christoph Ploß hatte ein Gender-Verbot in der Amtssprache gefordert. Zwei CDU-Ministerpräsidenten wollen das Thema am liebsten gar nicht so hoch hängen.

Saarbrücken/Magdeburg/Hamburg | Die CDU ringt um eine gemeinsame Haltung zum Thema Gender-Sprache. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) warnte seine Partei am Wochenende davor, den Umgang mit Gender-Sprache zum Wahlkampfthema zu machen. Gender-Verbot in der Amtssprache gefordert "Das ist eine Scheindebatte", sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel am Sonntag...

