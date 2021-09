Staatsanwaltschaft : Geldwäsche-Ermittlungen: Bundesministerien durchsucht

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt seit vergangenem Jahr gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls. In diesem Zusammenhang wurden nun zwei Bundesministerien durchsucht.

Berlin | Bei Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls (FIU) hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück das Bundesfinanzministerium und -justizministerium in Berlin durchsuchen lassen. Dabei wurden zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September auch Unterlagen beschlagnahmt, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Beteiligt...

