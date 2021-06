Gipfel-Treffen : G7 will ärmeren Ländern mit einer Milliarde Impfdosen helfen

Es ist der erste Gipfel nach Trump: Mit Joe Biden wollen Merkel und Co. bei der internationalen Zusammenarbeit wieder stärker zusammenrücken. Corona, Klima und die Weltwirtschaft sind die großen Herausforderungen.

Carbis Bay | Nach Jahren der Krise ziehen die USA und ihr neuer Präsident Joe Biden mit den anderen führenden westlichen Demokratien wieder an einem Strang. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wollen die G7-Staaten eine Milliarde Impfstoffdosen an ärmere Länder abgeben. Kanzlerin Angela Merkel sagte bei ihrem Eintreffen am Freitag im südwestenglischen Cornwall, ...

