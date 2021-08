Kommentar : Wie eine Mini-Partei es schafft, die Union nervös zu machen

Sie ist eine kleine Partei, aber durchaus mit Einfluss: Die Freien Wähler. Ihr Bundestags-Spitzenkandidat Aiwanger polemisiert seit Wochen gegen Corona-Impfungen. Warum das CDU und CSU nervös macht.

Schwerin | Man könnte es als Provinzposse abtun. Da setzt sich in Bayern ein impfskeptischer Wirtschaftsminister, dessen Namen bisher kaum jemand im Rest Deutschlands kannte, an die Spitze der Impfgegner. Na und? Doch so einfach ist es nicht. Hubert Aiwanger ist in mehrfacher Hinsicht ein Problem, und zwar bundesweit. Lesen Sie auch: impfstreit zwischen...

