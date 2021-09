Nahe Lyon : Frankreichs Präsident Macron mit Ei beworfen

Bei einer Lebensmittelmesse im Südosten Frankreichs wird Staatspräsident Emmanuel Macron in einer Menschenmenge beworfen - mit einem Ei.

Bron | Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist auf einer Essensmesse mit einem Ei beworfen worden. Videoaufnahmen zeigten, wie das wohl gekochte Ei am Montag an Macrons Schulter abprallte, ohne zu zerbrechen. Macron hatte sich bei der Messe in Bron nahe der Großstadt Lyon in einer Menschenmenge befunden, als ein Mann aus geringer Entfernung auf ihn ziel...

