Fischerei-Streit : Macron stoppt Strafmaßnahmen gegen Großbritannien – vorerst

Keine französischen Strafmaßnahmen ab Mitternacht gegen Großbritannien im Streit um Fischereilizenzen – mit dieser Nachricht meldete sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron von Klimagipfel in Glasgow.

Paris/Glasgow | Mit dem Auslaufen eines französischen Ultimatums an Großbritannien im Streit um Fischereilizenzen wird es zunächst keine Sanktionen geben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte am Montagabend am Rande der Weltklimakonferenz in Glasgow, Gespräche zu dem Thema würden am Dienstag fortgeführt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. ...

