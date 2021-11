Justiz : Feuer-Tod von Jalloh - Neues Brandgutachten

Er war in seiner Zelle auf der Matratze gefesselt und verbrannte: Hat sich der Asylbewerber Oury Jalloh wirklich selbst angezündet? Zweifel säht an dieser Aussage der Polizei nun ein neues Gutachten.

Dessau-Roßlau | Knapp 17 Jahre nach dem Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh in einer Polizeizelle in Dessau will eine Initiative mit einem erneuten Brandtest und einem Film belegen, dass Jalloh angezündet wurde. Dazu wurde die Situation in der Polizeizelle am 7. Januar 2005 von einem beauftragten britischen Brandschutz-Gutachter nachgestellt, ein künstlicher Körper ...

