Inhaftiert in Belarus : Blogger und Studentin festgenommen: Jetzt sprechen ihre Eltern

Die Eltern des in Belarus festgenommenen Regimekritikers Roman Protassewitsch sorgen sich um sein Leben. Nun ist auch ein Video seiner inhaftierten Freundin aufgetaucht.

Minsk/Warschau | Bislang gibt es nur ein Propagandavideo als Lebenszeichen des Journalisten Roman Protassewitsch. Der 26-Jährige war am Sonntag mit seiner Freundin auf der Rückreise von Athen nach Vilnius, als sein Ryanair-Flugzeug zur Landung in Minsk gezwungen wurde. Beide wurden festgenommen. Die Eltern der beiden haben sich nun an die Medien gewandt – die einen fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.