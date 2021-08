US-Gouverneur : Fall Cuomo: Anwälte prangern Voreingenommenheit an

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo steht mit dem Rücken zur Wand: Eine Untersuchung hat ihn sexueller Belästigung für schuldig befunden, nun drohen strafrechtliche Konsequenzen. Aber Cuomo schießt zurück.

New York | Der nach Anschuldigungen sexueller Belästigung unter immer größerem Druck stehende New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo hat den Ermittlern über seine Anwälte Voreingenommenheit und Verfahrensfehler vorgeworfen. „Es gab in diesem Fall keine für alles aufgeschlossene Faktensuche“, sagte Cuomos Anwältin Rita Glavin. „Diese Untersuchung wurde so durchgef...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.