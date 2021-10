Sondierungen : FDP und Grüne betonen Notwendigkeit eines „Aufbruchs“

Grüne und FDP sondieren vor - und SPD und Union stehen in den Startlöchern. Die Mehrheit in Deutschland ist für die Ampel. Doch sicher ist noch nicht, wer das Land künftig regiert.

Berlin | Die Spitzen von FDP und Grünen haben nach Gesprächen über eine gemeinsame Regierungsbeteiligung die Notwendigkeit eines „Aufbruchs“ in Deutschland betont. Die Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock sagte am Freitag in Berlin, nach der Bundestagswahl gebe es den Auftrag, ein neues Bündnis zu schaffen. „Das ist auch ein historischer Moment in unsere...

