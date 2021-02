Ex-EZB-Chef : Mario Draghi will neuer Ministerpräsident in Italien werden

Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, will neuer Ministerpräsident Italiens werden.

Rom | Das teilte ein Sprecher des Präsidentenpalastes am Freitagabend in Rom mit. Mehr in Kürze. ...

