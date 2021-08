Bundeswehr in Afghanistan : Evakuierungsmaschine mit 125 Menschen in Taschkent gelandet

Mit der ersten Bundeswehr-Maschine konnten nach dem Siegeszug der Taliban nur sieben Menschen in Sicherheit gebracht werden. Nun ist die zweite Maschine in Usbekistan gelandet. Dieses Mal waren deutlich mehr Menschen an Bord.

Berlin/Kabul | Die zweite Evakuierungsmaschine der Bundeswehr mit 125 Menschen aus Afghanistan an Bord ist am Dienstagnachmittag in Taschkent im Nachbarland Usbekistan gelandet. Das sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr der Deutschen Presse-Agentur, nachdem „Bild“ dies zuerst gemeldet hatte. Das Verteidigungsministerium hatte nach dem ...

