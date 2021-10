Kommentar : EuGH-Urteil zum Fehmarnbelt: Projekt der zwei Geschwindigkeiten

Wieder ein Urteil zur festen Fehmarnbeltquerung, diesmal aus Luxemburg: Der EuGH weist Klagen von Scandlinwa und EU-Kommission ab. Und die Bauarbeiten an der Ostsee? Haben längst begonnen und gehen weiter.

Osnabrück | Ein Projekt der zwei Geschwindigkeiten: Das war die feste Fehmarnbeltquerung von Anfang an. Die Dänen waren immer schneller als die Deutschen. Schneller entschlossen, schneller einig, schneller aktiv. In Dänemark gab es 50 Einwendungen gegen den Tunnelbau, der die Inseln Lolland und Fehmarn ab 2029 miteinander verbinden soll – in Deutschland 12800. S...

